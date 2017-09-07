Судья Жозеф Лемпти получил пожизненную дисквалификацию

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что судью матча Сенегал-ЮАР в рамках ЧМ-2018 отстранили от должности навсегда, а сам матч будет переигран. Об этом передает сайт организации.
Встреча между двумя африканскими командами была сыграна еще 12 ноября со счетом 2:1.
Решение о переигровке принято из-за того, что арбитражный спортивный суд (CAS) обнаружил следы оказания влияния на матч со стороны судьи Жозефа Лемпти, который назначил несправедливое пенальти.
Таким образом, победа ЮАР аннулируется, а новая дата матча будет определена в скором времени. Турнирная таблица вернулась в исходное состояние.
Отметим, что групповые отборочные игры в рамках турнира Чемпионата мира-2018 года продолжается. Ранее Украина выиграла сборную Турции, однако проиграла Исландии со счетом 2:0. Нашей сборной предстоит теперь сыграть с хорватами.
Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские футбольные арбитры Евгений Арановский и Сергей Бойко будут судить несколько матчей в рамках ЛЕ.