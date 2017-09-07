Судья Жозеф Лемпти получил пожизненную дисквалификацию

Встреча между двумя африканскими командами была сыграна еще 12 ноября со счетом 2:1.

Решение о переигровке принято из-за того, что арбитражный спортивный суд (CAS) обнаружил следы оказания влияния на матч со стороны судьи Жозефа Лемпти, который назначил несправедливое пенальти.

Таким образом, победа ЮАР аннулируется, а новая дата матча будет определена в скором времени. Турнирная таблица вернулась в исходное состояние.

Отметим, что групповые отборочные игры в рамках турнира Чемпионата мира-2018 года продолжается. Ранее Украина выиграла сборную Турции, однако проиграла Исландии со счетом 2:0. Нашей сборной предстоит теперь сыграть с хорватами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские футбольные арбитры Евгений Арановский и Сергей Бойко будут судить несколько матчей в рамках ЛЕ.