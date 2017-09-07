Украина сохраняет шансы на попадание на ЧМ-2018 года

Главный тренер национальной сборной команды Украины дал несколько комментариев по поводу вчерашней игры украинской сборной. Об этом передает Федерация футбола Украины.
По словам Шевченко, рещаюшим во вчерашней игре стал первый пропущенный мяч, причем в очень спорном моменте.
"Футболисты растерялись на минут десять, но продолжали контролировать мяч", - подчеркнул наставник.
Украинцы смогли показать достойную игру, но защита исландцев оказалась слишком плотной. Игрокам было непросто бегать две игры под ряд, тем более не в составе своего родного клуба.
Наставник отмечает, что они проиграли по результатам, однако не по игре. Следующий соперник для Украины - это сборная Хорватии, которая по силам немного превосходит "северную" команду.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко сделал несколько прогнозов на результат матча против сборной Турции.