04:00 07.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Украина сохраняет шансы на попадание на ЧМ-2018 года

Главный тренер национальной сборной команды Украины дал несколько комментариев по поводу вчерашней игры украинской сборной. Об этом передает Федерация футбола Украины.

Украина сохраняет шансы на попадание на ЧМ-2018 года

По словам Шевченко, рещаюшим во вчерашней игре стал первый пропущенный мяч, причем в очень спорном моменте.

"Футболисты растерялись на минут десять, но продолжали контролировать мяч", - подчеркнул наставник.

Украинцы смогли показать достойную игру, но защита исландцев оказалась слишком плотной. Игрокам было непросто бегать две игры под ряд, тем более не в составе своего родного клуба.

Наставник отмечает, что они проиграли по результатам, однако не по игре. Следующий соперник для Украины - это сборная Хорватии, которая по силам немного превосходит "северную" команду.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко сделал несколько прогнозов на результат матча против сборной Турции.


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