01:00 07.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Заря" готовится к квалификация Лиги Европы

Луганская "Заря" оформила список участников на участие в отборочных играх в рамках турнира Лиги Европы. Об этом передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно материалам сайта, в  списке заявлены игроки основы и несколько замен:

Голкиперы - Алексей Шевченко, Андрей Лунин, Олег Чуваев

Опорные хав-бэки - Артем Сухоцкий, Александр Сваток, Никита Каменюка, Евгений Опанасенко, Вячеслав Чечер, Василий Прийма, Артем Гордиенко

Хав-бэки - Владислав Кочергин, Игорь Харатин, Леонидас, Александр Андриевский, Александр Караваев, Любенович, Дмитрий Гречишкин, Артем Громов, Руслан Бабенко

Форварды - Максим Лунев, Владислав Кабаев, Силас, Юри Фрейтас

Отметим, что подготовка к чемпионату набирает обороты, скоро будут сыграны первые матчи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что футбольные арбитры Евгений Арановский и Сергей Бойко будут судить несколько матчей в рамках ЛЕ.


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