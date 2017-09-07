"Заря" готовится к квалификация Лиги Европы

Луганская "Заря" оформила список участников на участие в отборочных играх в рамках турнира Лиги Европы. Об этом передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Согласно материалам сайта, в списке заявлены игроки основы и несколько замен:
Голкиперы - Алексей Шевченко, Андрей Лунин, Олег Чуваев
Опорные хав-бэки - Артем Сухоцкий, Александр Сваток, Никита Каменюка, Евгений Опанасенко, Вячеслав Чечер, Василий Прийма, Артем Гордиенко
Хав-бэки - Владислав Кочергин, Игорь Харатин, Леонидас, Александр Андриевский, Александр Караваев, Любенович, Дмитрий Гречишкин, Артем Громов, Руслан Бабенко
Форварды - Максим Лунев, Владислав Кабаев, Силас, Юри Фрейтас
Отметим, что подготовка к чемпионату набирает обороты, скоро будут сыграны первые матчи.
Как сообщалось в "УРА-Информ", что футбольные арбитры Евгений Арановский и Сергей Бойко будут судить несколько матчей в рамках ЛЕ.