09:38 08.09.2017 | Футбол | Новости
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Английские клубы выступают за продление трансферного окна

Несколько клубов Английской премьер-лиги не проголосовали за изменение сроков трансферного окна в перерывах между сезонами. Об этом передает издание The Guardian.

Английские клубы выступают за продление трансферного окна

Как сообщает издание, такие клубы как "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси" не захотели голосовать за сокращение сроков трансферного окна.

Однако большинство, а это оставшиеся 14 клубов, проголосовали за изменения в сроках трансферов. Принятое решение вступит в силу с начала 2018 года.

С 2018 году летнее межсезонное трансферное окно в Англии будет закрываться в 17.00 по местному времени последнего четверга. Этой же датой будут обозначать начало нового осеннего сезона.

Кстати, трансферное окно в европейских клубах уже подошло к концу, а потому команды во всю начали готовиться к Чемпионату мира-2018 и Лиге Европы.

Сам же резидент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин полностью поддерживает инициативу о сокращении трансферного окна на континенте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", более 210 млн футнов стерлингов потратили англичане в последние деньки разрешенного трансфера.


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