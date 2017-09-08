Бывший тренер "Черноморца" стажируется в "Шахтере"

Об этом передает сайт "Динамовед". Бабич несколько дней назад прибыл в расположение клуба, и уже посетил пару тренировок.

Тренер взял временную паузу в своей профессиональной деятельности. Бабич сообщил, что ему нравится наблюдать за игрой и тренировками команд топ-уровня, особенно донецкого "Шахтера".

Тренер делает записи, общается с игроками, отвечает на вопросы. Затем Бабичу выпала возможность пообщаться в главным тренером и перенять у него небольшой опыт.

Бабич не спешит возвращаться, а пока немного проанализирует игры команд, посмотрит футбол, подучит английский, да и разберется в себе.

"Я перу небольшой перерыв в своей карьере, но если будут предложение, то будем думать", - подчеркнул бывший наставник одесситов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство клуба уволило предыдущего наставника команды Александра Бабича.