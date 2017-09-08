13:18 08.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100173299:roman

"Динамовец" Рыбалко летит в Турцию

Игрок киевского "Динамо" Сергей Рыбалко наденет футболку турецкого "Сивасспора". Об этом передает официальный сайт клуба.

Договор с спортсменом турки подписали на год, он будет играть на правах аренды. 

Сам главный тренер "Динамо" Александ Хацкевич давно намекал, что игроку надо искать новую команду.

По его словам, Рыбалко не подходит под тот стиль игры, который отныне будет использовать Хацкевич. Рыбалко слишком сильно контролирует мяч, а "сине-белые" начнут играть в более "сэйвовый" футбол.

Тренер общался с игроком еще на сборах и похоже хав-бэк прислушался к словам тренера.

"Ему было бы очень тяжело уследить за нашим темпом", - подчеркнул Хацкевич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник столичного "Динамо" Александр Хацкевич высказал несколько тезисов о том, с кем будут играть его подопечные в Лиге Европы (ЛЕ).


Читайте также:

  • Главный тренер национальной сборной команды Украины дал несколько комментариев по поводу вчерашней игры украинской сборной. Об этом передает Федерация футбола Украины.

  • Виталий Кличко в интервью «Украинской правде» не опроверг своего знакомства с Виктором Рыбалко (которого называли одним из лидеров чрезвычайно мощного и скрытного ОПГ по кличке «Рыбка», убитый несколько лет назад в Киеве – Ред.) и бывшим главой «Нефтегаза Украины» Игорем Бакаем (после победы Виктора Ющенко на выборах в 2004 г. он переехал жить в Москву – Ред.).

  • Сегодня Александр Хацкевич подписал контракт с киевским Динамо на два года.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив