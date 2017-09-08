"Динамовец" Рыбалко летит в Турцию

Договор с спортсменом турки подписали на год, он будет играть на правах аренды.

Сам главный тренер "Динамо" Александ Хацкевич давно намекал, что игроку надо искать новую команду.

По его словам, Рыбалко не подходит под тот стиль игры, который отныне будет использовать Хацкевич. Рыбалко слишком сильно контролирует мяч, а "сине-белые" начнут играть в более "сэйвовый" футбол.

Тренер общался с игроком еще на сборах и похоже хав-бэк прислушался к словам тренера.

"Ему было бы очень тяжело уследить за нашим темпом", - подчеркнул Хацкевич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник столичного "Динамо" Александр Хацкевич высказал несколько тезисов о том, с кем будут играть его подопечные в Лиге Европы (ЛЕ).