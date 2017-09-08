"Карпаты" подписали Мякушко

Известно, что Львовские "Карпаты" недавно подписали полузащитника Сергея Мякушко, пребывавшего в последнее время в статусе свободного агента. Эти сведения содержатся на сайте "львов".

Известно, что 24-летний полузащитник уже поставил свою подпись под контрактом на два года и заявлен клубом на игры УПЛ, а также на игры Кубка Украины. Футболист станет выходить под 33 номером. Ранее игрок был в системе "Динамо" - с 2013 по 2017 годы. Сергей - воспитанник киевского футбола, и свою карьеру он начинал в столичных "Динамо" и в "Атлете".

Как сообщал УРА-Информ, в конце августа Мякушко покинул "Динамо2.