Вильяр может покинуть пост главы ФФИ

Согласно информации сайта, прошение об добровольной отставке связано в недавним коррупционным скандалом, в который попал Вельяр.

Глава федерации обвиняется в растрате 45 млн евро.

На сегодня временно исполняющим обязанности является Хуан Луис Ларреа. Федерация настаивает на проведении новых выборов президента организации.

Анхель Мария Вильяр возглавляет Федерацию футбола Испании с 1988 года. Фигура в футбольшом истеблишменте авторитетная. Больше 20 лет избирался на должность вице-президента в ФИФА и УЕФА.

Сам Вильяр пока что не комментирует сложившуюся ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр, подозреваемый в коррупции, подал в отставку с поста вице-президента УЕФА.