Вильяр может покинуть пост главы ФФИ

Федерация футбола Испании просит главу организации Ахеля Марию Вильяра подать заявку об отставке. Об этом пишет официальный сайт организации.
Согласно информации сайта, прошение об добровольной отставке связано в недавним коррупционным скандалом, в который попал Вельяр.
Глава федерации обвиняется в растрате 45 млн евро.
На сегодня временно исполняющим обязанности является Хуан Луис Ларреа. Федерация настаивает на проведении новых выборов президента организации.
Анхель Мария Вильяр возглавляет Федерацию футбола Испании с 1988 года. Фигура в футбольшом истеблишменте авторитетная. Больше 20 лет избирался на должность вице-президента в ФИФА и УЕФА.
Сам Вильяр пока что не комментирует сложившуюся ситуацию.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр, подозреваемый в коррупции, подал в отставку с поста вице-президента УЕФА.