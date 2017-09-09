"Мансити" порвали "Ливерпуль"

С самого начала поединка табло оставалось "холодным", однако в середине тайма цифры изменил Серхио Агуэро с подачи коллеги Где Брюйне.

На37 минуте "Ливерпуль" получил красную карточку, поле покинул лучший футболист АПЛ в августе - Лерой Сане. В большинстве хозяева поля без труда раскатали соперника. В составе клуба по дублю закатили Габриэль Жезус и Лерой Сане.

Общий счет матча составил - 5:0.

Кстати, "Манчестер Сити" с 10 очками поднялся на верхушку турнирной таблицы, "Ливерпуль" же спустился аж на седьмую строчку.

"Манчестер Сити" предстоит сразится с "Уотфордом", а "Ливерпулю" с "Бернли".

Как сообщалось в "УРА-Информ", что чилийский нападающий "Арсенала" – А. Санчес – сейчас находится в зоне интереса "Манчестер Сити".