Хацкевич пояснил за Гармаша

Согласно информации ведомства, тренер не обязан отвечать за вызывающее поведение игрока на поле.

"Я не буду его успокаивать как в "Маритиму", - подчеркнул тренер.

Хацкевич буквально "рублем" карает Гармаша сообщая, что он прекрасно знает о финансовых санкциях за такие действия, однако все равно продолжает одиозно вести себя.

Возможно Гармашу стоит обратиться к психологам, отмечает главный наставник киевского "Динамо".

Действия игрока не только подрывает репутацию "сине-белых", а и подает плохой пример фанатам и его собственной семье, а также дизморалит команду.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник столичного "Динамо" Александр Хацкевич высказал несколько тезисов о том, с кем будут играть его подопечные в Лиге Европы (ЛЕ).