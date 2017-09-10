Хацкевич пояснил за Гармаша

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился информацией по поводу поведения своего подопечного Грамаша. Об этом передает zbirna.com.
Согласно информации ведомства, тренер не обязан отвечать за вызывающее поведение игрока на поле.
"Я не буду его успокаивать как в "Маритиму", - подчеркнул тренер.
Хацкевич буквально "рублем" карает Гармаша сообщая, что он прекрасно знает о финансовых санкциях за такие действия, однако все равно продолжает одиозно вести себя.
Возможно Гармашу стоит обратиться к психологам, отмечает главный наставник киевского "Динамо".
Действия игрока не только подрывает репутацию "сине-белых", а и подает плохой пример фанатам и его собственной семье, а также дизморалит команду.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник столичного "Динамо" Александр Хацкевич высказал несколько тезисов о том, с кем будут играть его подопечные в Лиге Европы (ЛЕ).