Мбаппе оправдал ожидания ПСЖ

Состоялся поединок между командами "Пари Сен-Жермен" и немецким "Метцом" в рамках пятого тура чемпионата первой лиги, где дебютировал Мбаппе. Об этом передает официальный сайт соревнований.
На 31 минуте матча испанец Неймар передачей вышел один на один с голкипером и успешно сумел перехитрить вратаря. Однако хозяева не отставали и спустя пару минут сравняли счет. Матье Доссеви пробил защиту "ПСЖ" и подсек мяч прямо на голову Ривиеру.
Во тором тайме глупый пас Маркиньос на вратаря Ареолу закончился прокатом Ривиера в пустые ворота парижан.
Не обошлось и без красных карточек. С поля попросили уйти Бену Ассу-Экотто.
Всех удивил Килиан Мбаппе, который проводил первую игру за парижан, показал всем, что не зря за него отдали такие деньги. Мбаппе реализовал прекрасный штрафной в ворота соперника". Добили немцев Неймар, Кавани и Лукас - 5: 1.
Таким образом, команда
"ПСЖ"- 15 очков. В следующем туре "ПСЖ" дома примет одного из конкурентов за самые высокие места в чемпионате - "Лион".
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Мбаппе решил отказать "Реалу" в пользу "ПСЖ".