Мбаппе оправдал ожидания ПСЖ

На 31 минуте матча испанец Неймар передачей вышел один на один с голкипером и успешно сумел перехитрить вратаря. Однако хозяева не отставали и спустя пару минут сравняли счет. Матье Доссеви пробил защиту "ПСЖ" и подсек мяч прямо на голову Ривиеру.

Во тором тайме глупый пас Маркиньос на вратаря Ареолу закончился прокатом Ривиера в пустые ворота парижан.

Не обошлось и без красных карточек. С поля попросили уйти Бену Ассу-Экотто.

Всех удивил Килиан Мбаппе, который проводил первую игру за парижан, показал всем, что не зря за него отдали такие деньги. Мбаппе реализовал прекрасный штрафной в ворота соперника". Добили немцев Неймар, Кавани и Лукас - 5: 1.

Таким образом, команда

"ПСЖ"- 15 очков. В следующем туре "ПСЖ" дома примет одного из конкурентов за самые высокие места в чемпионате - "Лион".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Мбаппе решил отказать "Реалу" в пользу "ПСЖ".