Столичному "Динамо" засчитали техническое поражение за неявку в Мариуполь

Такое решение было принято в связи с неявкой на матч седьмого тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя". В понедельник, 11 сентября, во время заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины рассматривался этот вопрос.

"Динамо" отказалось от поездки в Мариуполь, мотивируя это отсутствием гарантий безопасности для футболистов, тренеров и болельщиков с учетом близости к зоне АТО. Тогда Федерация футбола Украины и Премьер-лига предупреждали клуб о возможном наказании за такой шаг, однако стодичный клуб заявил о намерении обратиться в Международный спортивный суд в случае технического поражения.

Кроме того, киевляне предложили перенести матч на другую дату и таки приехать в город, если в зоне АТО на Мариупольском направлении до этого момента прекратится огонь.

Напомним, КДК ФФУ должен был вынести свой вердикт по поводу матча 7 сентября, но решение перенесли, поскольку у киевского клуба запросили дополнительные документы.

Как сообщал УРА-Информ, президент "Динамо" Игорь Суркис ведет переговоры о проведении несостоявшегося матча с "Мариуполем" 20 сентября.