11:50 12.09.2017 | Футбол | Новости
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Эллардайс не вернется к тренерству

Бывший наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс не станет наставником своего бывшего клуба. Об этом передает спортивный портал Sky Sports.

Эллардайс не вернется к тренерству

Согласно информации сайта, Сэм не собирается возвращаться в бурную тренерскую деятельность. Бывший наставник наблюдает за новыми специалистами, которые работают под давлением АПЛ, стремясь оправдать результаты  своего клуба.

Эллердайс сумел спасти "Пэлас" от вылета с АПЛ во второй половине прошлого сезона, однако тренер принял решение подать в отставку по собственному желанию.

Ранее президент клуба сместил с должности голландского специалиста Франка де Бура, который не сумел вытянуть клуб "со дна".

"Пэлас" потерпел поражения во всех четырех матчах и не забил ни одного мяча. Специалист проработал с английским клубом всего 78 дней, а после был уволен. 

Это абсолютный рекорд на данный момент для тренера в рамках АПЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько клубов Английской премьер-лиги не проголосовали за изменение сроков трансферного окна в перерывах между сезонами.


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