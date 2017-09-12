Эллардайс не вернется к тренерству

Бывший наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс не станет наставником своего бывшего клуба. Об этом передает спортивный портал Sky Sports.
Согласно информации сайта, Сэм не собирается возвращаться в бурную тренерскую деятельность. Бывший наставник наблюдает за новыми специалистами, которые работают под давлением АПЛ, стремясь оправдать результаты своего клуба.
Эллердайс сумел спасти "Пэлас" от вылета с АПЛ во второй половине прошлого сезона, однако тренер принял решение подать в отставку по собственному желанию.
Ранее президент клуба сместил с должности голландского специалиста Франка де Бура, который не сумел вытянуть клуб "со дна".
"Пэлас" потерпел поражения во всех четырех матчах и не забил ни одного мяча. Специалист проработал с английским клубом всего 78 дней, а после был уволен.
Это абсолютный рекорд на данный момент для тренера в рамках АПЛ.
Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько клубов Английской премьер-лиги не проголосовали за изменение сроков трансферного окна в перерывах между сезонами.