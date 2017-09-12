Иммобиле оформил эффектный хэт-рик

Об этом передает официальный сайт клуба. Общий результат встречи был не в пользу "милановцев" - 4:1.

У "римлян" отличился Иммобеле, реализовавший пенальти в первом тайме. В середине первой половины игрок слета отправил мяч в ворота соперника. Последний гол отправил Луис Альберто, перехитрив защиту "Милана".

В дополнительное время красную карточку получил игрок "Лацио" Пароло. Таким образом, у "Лацио" в турнирной таблице есть семь очков, они переместились на четвертую ступеньку.

С таким же разгромным счетом сыграли команды "Вероны" - "Фиорентины" - 0:5.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно футбольный клуб "Милан" объявил о прощании с хорватским форвардом Ноколой Калиничем.