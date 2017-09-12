Зозуля дебютировал в "Альбатресе"

Об этом передает сайт испанской команды. Сообщается, что Роман вышел на замену вместо Пелайо во втором тайме на 55-ой минуте матча, когда испанцы уже уступали сопернику в один мяч.

Поединок состоялся в рамках четвертого тура Сегунды против "Луго". Зозуля не смог перевернуть итог матча в пользу "Альбатресе", результат матча - 0:1.

В общей таблице "Альбасете" занимает 21 место, имея на своем счету всего 1 очко. "Луго" поднялся на 17 место.

Роман ранее играл за клуб "Бэтис", но команда распрощалась с игроком, выплатив ему годовой оклад в 600 тыс евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что украинский футболист Роман Зозуля более не является игроков испанского "Бэтиса".