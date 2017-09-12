Зозуля дебютировал в "Альбатресе"

Украинский футболист Роман Зозуля сыграл свой первый официальный матч за испанский "Альбатресе".
Об этом передает сайт испанской команды. Сообщается, что Роман вышел на замену вместо Пелайо во втором тайме на 55-ой минуте матча, когда испанцы уже уступали сопернику в один мяч.
Поединок состоялся в рамках четвертого тура Сегунды против "Луго". Зозуля не смог перевернуть итог матча в пользу "Альбатресе", результат матча - 0:1.
В общей таблице "Альбасете" занимает 21 место, имея на своем счету всего 1 очко. "Луго" поднялся на 17 место.
Роман ранее играл за клуб "Бэтис", но команда распрощалась с игроком, выплатив ему годовой оклад в 600 тыс евро.
Как сообщалось в "УРА-Информ", что украинский футболист Роман Зозуля более не является игроков испанского "Бэтиса".