01:30 12.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Зозуля дебютировал в "Альбатресе"

Украинский футболист Роман Зозуля сыграл свой первый официальный матч за испанский "Альбатресе".

Зозуля дебютировал в

Об этом передает сайт испанской команды. Сообщается, что Роман вышел на замену вместо Пелайо во втором тайме на 55-ой минуте матча, когда испанцы уже уступали сопернику в один мяч.

Поединок состоялся в рамках четвертого тура Сегунды против "Луго". Зозуля не смог перевернуть итог матча в пользу "Альбатресе", результат матча - 0:1.

В общей таблице "Альбасете" занимает 21 место, имея на своем счету всего 1 очко. "Луго" поднялся на 17 место.

Роман ранее играл за клуб "Бэтис", но команда распрощалась с игроком, выплатив ему годовой оклад в 600 тыс евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что украинский футболист Роман Зозуля более не является игроков испанского "Бэтиса".


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