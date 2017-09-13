"Барселона" наносит ответный удар

Каталонцы отомстили за прошлое поражение в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, при чем с таким же ответным счетом - 3:0.

Как всегда отменную игру продемонстрировал Месси. Аргентинец оформил свои 98 и 99 мячи, однако хэт-рик в этот вечер так и не состоялся. В конце первого тайма Месси разыграл "стеночку" с Суаресом и отправил мяч в ворота "Ювентуса".

Отметим, что обычно итальянцы всегда сильны в защите и на контратаках, однако испанцы с дьявольской легкостью "ломали" защитников "Ювентуса".

Ворота гостей защищал не менее легендарный голкипер - Буффон, но и он не смог защитить команду от разгромного поражение.

В результате "дубль" от Месси и "сольник" от Ракитича.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Барселона" продала Неймара за 222 миллиона евро.