Лига Чемпионов - дан старт!

Сегодня стартуют первые матчи квалификации Лиги Чемпионов. Об этом передает официальный сайт соревнований.
Конечно же все футбольные фанаты ждут поединка каталонской "Барселоны" и итальянского "Ювентуса". В прошлом году "черно-белые полоски" обыграли "сине-гранатовых" з разгромным счетом 3:0.
Правда у итальянцев небольшие потери, что и отмечают аналитики - Куадрадо (дисквалификация), Маркизио (колено), Хедира (колено), Кьеллини (икроножная мышца), Манджукич (нога).
Состоятся следующие поединки:
- группа А:
"Манчестер Юнайтед" - "Базель";
"Бенфика" - "ЦСКА"
- группа Б:
"Манчестер Юнайтед" - "Базель";
"Бенфика" - "ЦСКА"
- группа С:
"Челси" - "Карабах";
"Рома" - "Атлетико"
Напомним, что трансферное окно уже закрылось и такие игроки, как Мбаппе, Неймар и Орье уже будут играть в рамках данного турнира в основном составе.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций может провести финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 на другом континенте.