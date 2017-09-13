Лига Чемпионов - дан старт!

Конечно же все футбольные фанаты ждут поединка каталонской "Барселоны" и итальянского "Ювентуса". В прошлом году "черно-белые полоски" обыграли "сине-гранатовых" з разгромным счетом 3:0.

Правда у итальянцев небольшие потери, что и отмечают аналитики - Куадрадо (дисквалификация), Маркизио (колено), Хедира (колено), Кьеллини (икроножная мышца), Манджукич (нога).

Состоятся следующие поединки:

- группа А:

"Манчестер Юнайтед" - "Базель";

"Бенфика" - "ЦСКА"

- группа Б:

"Манчестер Юнайтед" - "Базель";

"Бенфика" - "ЦСКА"

- группа С:

"Челси" - "Карабах";

"Рома" - "Атлетико"

Напомним, что трансферное окно уже закрылось и такие игроки, как Мбаппе, Неймар и Орье уже будут играть в рамках данного турнира в основном составе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций может провести финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 на другом континенте.