Озил скорее всего покинет "Арсенал"

Согласно информации источника, футболист принял решение не продлевать контракт, а побыть сободным агентом. Агенты клуба и сторон так и не пришли к конкретному результату во время переговоров, а Озил более не желает их возобновлять.

Полузащитник отказался от подписания договора с окладом в 280 тыс евро в неделю и решил поискать предложение получше.

Немецкий игрок перешел в лондонский клуб в 2013 году, когда был приобретен из "Реала" примерно за 47 млн евро.

Англиский клуб также не желает прощаться с Алексисом Санчесом и предпримет еще одну попытку договориться с агентами футболиста.

Напомним, что "Арсенал" будет принимать участие в текущем сезоне АПЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ",