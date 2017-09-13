Озил скорее всего покинет "Арсенал"

Хав-бэк английского "Арсенала" Месут Озил принял решение выйти в свободное плавание в летнем сезоне. Об этом передет портал Sport Bild.
Согласно информации источника, футболист принял решение не продлевать контракт, а побыть сободным агентом. Агенты клуба и сторон так и не пришли к конкретному результату во время переговоров, а Озил более не желает их возобновлять.
Полузащитник отказался от подписания договора с окладом в 280 тыс евро в неделю и решил поискать предложение получше.
Немецкий игрок перешел в лондонский клуб в 2013 году, когда был приобретен из "Реала" примерно за 47 млн евро.
Англиский клуб также не желает прощаться с Алексисом Санчесом и предпримет еще одну попытку договориться с агентами футболиста.
Напомним, что "Арсенал" будет принимать участие в текущем сезоне АПЛ.
Как сообщалось в "УРА-Информ",