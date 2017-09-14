Гладкий возвращается к родным "Карпатам"

Согласно информации издания, игрок уже устаканил все спорные пункты контракта и готов его подписать с "горянами".

В услугах Гладкого были заинтересованы сразу несколько турецких клубов, однако когда предложение поступило от "бело-зеленых", футболист решил вернуться во Львов.

Александр Гладкий играл за "Карпаты" с 2012 по 2014 годы, затем перешов в ряди киевского "Динамо". В 72 матчах за львовян он забил 22 гола. Это додин из наиболее рекордынх результатов за всю историю клуба.

Форвардский состав львовян теперь имеет довольно опытный состав нападающих - Роман Дебелко, Леонид Акулинин и Алексей Гуцуляк, а теперь еще и Гладкий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", клуб столицы "Динамо" и игрок Александр Гладкий уже договорились про досрочное расторжение подписанного ранее контракта.