"ПСЖ" - "Селтик" - французы берут на "классе"

Поединок закончился разгромным счетом для "Селтика" - 5:0 не в их пользу. К голкиперу хозяев просто выстроилась очередь из французских футболистов.

В первом тайме "новичок" Неймар пригласил на свидание вратаря "Селтика", итог - 1:0 для "ПСЖ". Позже Неймар и Мбаппе разыграли мяч по "схеме", который удвоил цифры на табло.

Не без происшествий во вратарской зоне "Селтика". В свою очередь Кавани заработал пенальти, он же их и реализовал.

Во втором тайме темп игры задавали французы. Все пространство поля было полностью под контролем "ПСЖ", соперник словно "уснул". Вялые атаки "Селтика" разбивались о защиту соперника, и как результат стремительные контратаки и очередные голы.

Итог второго тайма - еще "дубль" закатился в ворота "Селтика" от того Кавани.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальная европейская футбольная лига подозревает "Пари Сен-Жермен" в финансовом фейр-плее.