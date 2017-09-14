Шевченко пообщался с тренером "Наполи"

Шевченко считает, что "горняки" очень хорошо показали себя в матче против "Наполи", у обеих команд была активная игра, однако итальянцев подвела реализация.

Следующий матч "Шахтер" будет играть с подопечными Шевченка.

Украинский тренер отметил, что не делит футболистов на игроков "Динамо" или "Зари", для него они все спортсмены, единый коллектив одного региона.

"Приятно наблюдать з соревновательной атмосферой на поле, особенно, когда игроки из разных клубов играют в одной сборной", - подчеркнул тренер.

Напомним, что поединок между "оранжево-черными" и "Наполи" состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:1.

Как сообщалось в "УРА-Информ", исследовательская компания Gracenote составила рейтинг лучших футбольных клубов Европы. В результате донецкий "Шахтер" занял 18 позицию.