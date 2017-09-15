04:00 15.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Маркевич дал несколько комментариев по поводу сборной Украины

Глава комитета сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич считает, что наша сборная сохраняет большие шансы на выход в главную сетку Чемпионата мира-2018 года.

Маркевич дал несколько комментариев по поводу сборной Украины

Об этом передает сайт zbirna.com. Маркевич уверен, что поражение от Исландии не скажется на наших ребятах, так как впереди еще главный матч против сильного соперника - сборной Хорватии.  Преимуществом для сборной является из тренер- Андрей Шевченко, который имеет опыт психологической подготовки в таких случаях.

Экс-наставник "Метталиста" подчеркнул, что украинцам нужно сыграть в "свой футбол", так как это было со сборной Турции. Он отметил, что наша группа самая непредсказуемая, команды по силе почти равны, а потому большую роль тут будет играть коллективная уверенность и умение контролировать мяч,  и пространство поля.

Маркевич рассматривает перспективу вернуться к деятельности тренера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своим мнением относительно того, как луганской "Заре" можно обыграть донецкий "Шахтер".


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