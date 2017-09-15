Сборная Украины заняла 24 место в рейтинге ФИФА

Об этом передает на официальном сайте соревнований. В результате победы над сборной Турции украинские футболисты смогли пробраться на 24 строчку рейтингового списка. Однако поражение от Исландии немного уменьшила очки наших ребят.

В квалификационной группе к Чемпионату мира - 2018 на соответствующих местах расположились и наши соперники: Хорватия - 18 место (-2), Исландия - 22 место (-2), Турция - 28 (+6), Финляндия - 87 (+23), Косово - 184 (-4).

В топе рейтинга оказалась сборная Германии, обойдя Бразилию. На четвертую позицию опустилась Аргентина, а на пятую строчку поднялась Бельгия.

Следующий матч наши ребята проведут со сборной Хорватии, где могут заработать дополнительные очки. Победа в этом матче будет ключевой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинская сборная существенно улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерация футбол (ФИФА). Так, сборная Украины поднялась на 12 ступенек и сейчас занимает 25 место.