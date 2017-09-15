Украина поднялась в рейтинге УЕФА

Победные поединки "Шахтера" над "Наполи" (2:1) и киевского "Динамо" над "Скендербеу" (3:1) переместили наших футболистов на несколько строчек вверх, прибавив к общему счету почти 1 балл.

Сейчас Украина имеет 35,7 баллов в рейтинге. Поражение луганской "Зари" немного подпортили общую статистику. А вот шведы переметились на 23-ю строчку.

Эксперты уверены, что у "сине-желтых" сохраняются большие шансы как на попадание в основную сетку Чемпионата мира - 2018 года, так и на победу в Лиге Европы.

Сборная Украина сыграет свой следующий матч со сборной Хорватии. Шевченко утверждает, что для выхода из второго места группы необходимо две победы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинская сборная существенно улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерация футбола (ФИФА). Так, сборная Украины поднялась на 12 ступенек и сейчас занимает 25 место.