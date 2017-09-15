06:00 15.09.2017 | Футбол | Новости
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В чем причина поражения "Наполи"

Наставник итальянского "Наполи" Маурицио Сарри провел небольшой анализ игры своих подопечных.

В чем причина поражения

Об этом передает пресс-служба "Шахтера". Встреча закончилась в пользу украинской команды со счетом - 2:1.

Сарри отмечает, что команда тщательно готовилась к сопернику, однако "Шахтер" переиграл их в исполнении стандартных положений. "Шахтер" начал очень агрессивно давить на нашу защиту с первых минут, однако нам удавалось полностью использовать пространство поля для маневров.

Мы не смогли показать "свой футбол", за что и были наказаны. Статистика показала, что у "Наполи" было больше ударов в ворота соперника - 7:5. Однако в команде не так много игроков, которые могли бы забывать в одно касание.

У команды были большие шансы на победу над "горняками", что подтверждают и букмекерские коэфициенты.

"Над этой ошибкой нам стоит поработать", - подчеркнул тренер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", донецкий "Шахтер" попал в группу F и сыграет с "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейенордом".


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