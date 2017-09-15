11:20 15.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Заря" уступила шведам в домашнем матче

Луганская "Заря" на "Арене Львов" проиграла шведскому "Эстермунду". Об этом передает официальный сайт Лиги Европы.

Общий счет встречи составил - 0:2 в пользу скандинавов.

Ход поединка проходил в совершенно разных темпах. Первый тайм закончился спокойно и без происшествий.

А вот вторая половина встречи пестрила атаками со стороны "Эстермунда". На 48 минуте в центре поля полузащитник Кен Сэма выиграл борьбу и отдал результативную передачу на Самана Годдоса. Вратарь "луганских" не сумел парировать удар.

К концу матча нападающий Геро вышел на "свидание" с Луниным, где и реализовал гол. 

Отметим, что наши ребята также провели несколько хороших атак, однако мяч так и не коснулся сетки ворот соперника. Дальний удар в исполнении Игоря Харатина попал прямо в руки шведского голкипера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Заря" подписала соглашения сразу с четырьмя игроками клуба "Днепр".


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