Хачериди поведал о секретах успеха "Динамо"

Хачериди сообщает, что в первом тайме игра не задалась с первых минут, соперник двигался слишком быстро, а мы наоборот. Возможно это была недооценка соперника, однако больше такого по ходу турнира мы допускать не будем.

Во второй половине поединка нам было стартовать тяжелее морально, так как у албанцев уже было одно очко на табло. Нам удалось сразу сравнять счет, что гораздо облегчило настрой команды.

Затем мы просто заняли пространство поля, не давая шансов сопернику над контролем мяча. Как результат мы смогли в касание разыграть мячи в ворота "Скендербеу".

Футболистам очень нужны были эти три очка в турнирной таблице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", столичной футбольный клуб "Динамо" на выезде не сумел обыграть португальскую "Маритиму".