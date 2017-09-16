В чем причина поражения "Зари", - Вернидуб

Прежде всего тренер поблагодарил всех болельщиков и фанатов за поддержку. Он отметил, что шведы одержали вполне заслуженную победу, так как лучше использовали наши промахи.

Вернидуб готов провести серьезные ротации в составе, а некоторых игроков перевести во второй состав, так как "ходить по полю" никому не дозволено.

Первый мяч мы пропустили из-за глупых пробелов от опытных защитников, такого на международном уровне быть не должно. Я не готов постоянно брать всю вину на себя в этом чемпионате, однако футболисты обязаны делать выводы.

"Заря" в нынешней кампании имеет всего две победы в восьми матчах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее луганская "Заря" на "Арене Львов" проиграла шведскому "Эстермунду".