Фред возвращается в сборную Бразилии

Хав-бэка донецкого "Шахтера" Фреда вызвали в Бразилию для проведения матчей в составе сборных. Об этом передает Бразильская федерация футбола.
Согласно информации источника, футболиста вызвал на родину главный тренер сборной Титэ.
Двое футболистов "горняков" Фернандиньо и Виллиан также получили вызовы.
Фред сыграет в составе бразильцев против сборных Чили и Боливии в рамках отборочных квалификаций на Мундиаль-2018.
Кстати, наиболее многочисленными клубами по количеству игроков в сборной стали "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
Фред ранее был уличен в использовании допинга, а потому для игрока это будет первое выступление после почти двух годов перерыва.
Как сообщалось в "УРА-Информ", полузащитник "Шахтера" Фред поделился мнением о готовности команды к сезону и про методы получения результата в матчах ЛЕ с "Сельтой".