04:00 17.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Фред возвращается в сборную Бразилии

Хав-бэка донецкого "Шахтера" Фреда вызвали в Бразилию для проведения матчей в составе сборных. Об этом передает Бразильская федерация футбола.

Фред возвращается в сборную Бразилии

Согласно информации источника, футболиста вызвал на родину главный тренер сборной Титэ. 

Двое футболистов "горняков" Фернандиньо и Виллиан также получили вызовы.

Фред сыграет в составе бразильцев против сборных Чили и Боливии в рамках отборочных квалификаций на Мундиаль-2018.

Кстати, наиболее многочисленными клубами по количеству игроков в сборной стали "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

Фред ранее был уличен в использовании допинга, а потому для игрока это будет первое выступление после почти двух годов перерыва.

Как сообщалось в "УРА-Информ", полузащитник "Шахтера" Фред поделился мнением о готовности команды к сезону и про методы получения результата в матчах ЛЕ с "Сельтой".


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