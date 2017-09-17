Тренер "Боруссии" похвалил Ярмоленко

По словам лиректора, это было очень большой неожиданностью и для меня, и для тренеров, что Ярмоленко сумел так быстро адаптироваться в новом коллективе.

Он отметил, что у немецкого футбола принято играть длинные дистанции на износ, с чем украинский футболист справился на отлично.

"Шмели" обычно любят контролировать мяч, а это требует слаженной командной игры, а не личного дриблинга. И это тоже удалось Ярмоленко, который на практике оправдал свой трансфер.

Цорк уверен, что Андрей станет теперь чаще появляться в основном на позиции вингера или хав-бэка.

"Будем тренироваться", - подчеркнул Марк.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наставник украинской сборной высказался по поводу перехода в дортмундскую "Боруссию" из киевского "Динамо" нападающего Андрея Ярмоленко.