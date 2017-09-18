"Андерлехт" прощается в Вайлером

Бельгийский "Андерлехт" отказался от услуг главного тренера команды Рене Вайлера. Об этом передает официальный сайт клуба.
Согласно информации портала, временно исполняющими обязанности станет группа наставников Николаса Фрутоса, Дэвида Сеса и Томаса Бингджели.
Президент и футболисты клуба благодарны за профессионализм тренера.
Вайлер был наставников лиловых начиная с 2016 года.
В текущем сезоне "Андерлехт" занимает после семи туров девятое место в таблице чемпионата Бельгии.
Существенное отставание от "Брюгге" на девять очков и неутешительные результаты клуба стали основными причинами для отставки тренера.
На данный момент Бельгия занимает восьмую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Как сообщалось в "УРА-Информ", "Андерлехт" (Бельгия) ранее принял решение относительно выкупа нападающего Л. Теодорчика у "Динамо" (Киев) и подписать соглашение с данным игроком.