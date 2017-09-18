14:50 18.09.2017 | Футбол | Новости
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"Андерлехт" прощается в Вайлером

Бельгийский "Андерлехт" отказался от услуг главного тренера команды Рене Вайлера. Об этом передает официальный сайт клуба. 

Согласно информации портала, временно исполняющими обязанности станет группа наставников Николаса Фрутоса, Дэвида Сеса и Томаса Бингджели.

Президент и футболисты клуба благодарны за профессионализм тренера.

Вайлер был наставников лиловых начиная с 2016 года.

В текущем сезоне "Андерлехт" занимает после семи туров девятое место в таблице чемпионата Бельгии.

Существенное отставание от "Брюгге" на девять очков и неутешительные результаты клуба стали основными причинами для отставки тренера.

На данный момент Бельгия занимает восьмую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщалось в "УРА-Информ""Андерлехт" (Бельгия) ранее принял решение относительно выкупа нападающего Л. Теодорчика у "Динамо" (Киев) и подписать соглашение с данным игроком.


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