Дембеле отправляется на лечебную койку

Как сообщает сайт, во время матча четвертого тура испанской Примеры с "Хетафе" на 29-той минуте француз в борьбе ща мяч получил травму сухожилья.

Матч закончился для испанцев победой - 2:1.

Футболиста испанцы выкупили за огромную сумму в 105 млн евро у "Боруссии". Дембеле уже в первых трех матчах показал отменную игру, отдав три голевые передачи, и все успешно реализованы.

Ранее в "Барселона" обыграла "Ювентус" со счетом 3:1, "дублем" выстрелил Месси, однако сам игрок, пока что не уверен на счет своего дальнейшего будущего в составе клуба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Дембеле был наказан клубом за пропуск тренировки и был отстранен от участия в матчах, а также в тренировках.