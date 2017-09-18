Дембеле отправляется на лечебную койку

"Легионер" каталонской "Барселоны" получил серьезную травму и теперь вынужден пройти курс лечения. Об этом передает пресс-служба "сине-гранатовых".
Как сообщает сайт, во время матча четвертого тура испанской Примеры с "Хетафе" на 29-той минуте француз в борьбе ща мяч получил травму сухожилья.
Матч закончился для испанцев победой - 2:1.
Футболиста испанцы выкупили за огромную сумму в 105 млн евро у "Боруссии". Дембеле уже в первых трех матчах показал отменную игру, отдав три голевые передачи, и все успешно реализованы.
Ранее в "Барселона" обыграла "Ювентус" со счетом 3:1, "дублем" выстрелил Месси, однако сам игрок, пока что не уверен на счет своего дальнейшего будущего в составе клуба.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Дембеле был наказан клубом за пропуск тренировки и был отстранен от участия в матчах, а также в тренировках.