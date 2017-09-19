01:00 19.09.2017 | Футбол | Новости
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Ярмоленко прокомментировал свой первый матч в составе "Боруссии"

Украинский футболист Андрей Ярмоленко поведал немного о своих эмоциях после первого матча за немецкую "Боруссию".

Ярмоленко прокомментировал свой первый матч в составе

Об этом он написал в Instagram. По его словам, атмосфера на поле была более чем невероятной, прежде ему не приходилось играть на "Сигнал Идуна Парк".

В первом же матче за "шмелей" Ярмоленко на 11-от минуте заставил цифры а табло сдвинуться в пользу "Боруссии". Обойдя защиту соперника по флангу, Андрей в последний момент решил исполнить в "соло", и это ему удалось.

Отличный удар в дальнюю "девятку", который не оставил вратарю соперника ни единого шанса.

В том же матче Бундеслиги Андрей отметился тремя голевыми передачами. Как итог, у команды еще плюс 10 очков.

В следующем туре "Боруссия" 20 сентября сыграет на выезде с "Гамбургом".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко считают самым дорогим трансферным приобретением этого сезона.


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