Ярмоленко прокомментировал свой первый матч в составе "Боруссии"

Об этом он написал в Instagram. По его словам, атмосфера на поле была более чем невероятной, прежде ему не приходилось играть на "Сигнал Идуна Парк".

В первом же матче за "шмелей" Ярмоленко на 11-от минуте заставил цифры а табло сдвинуться в пользу "Боруссии". Обойдя защиту соперника по флангу, Андрей в последний момент решил исполнить в "соло", и это ему удалось.

Отличный удар в дальнюю "девятку", который не оставил вратарю соперника ни единого шанса.

В том же матче Бундеслиги Андрей отметился тремя голевыми передачами. Как итог, у команды еще плюс 10 очков.

В следующем туре "Боруссия" 20 сентября сыграет на выезде с "Гамбургом".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко считают самым дорогим трансферным приобретением этого сезона.