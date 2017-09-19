11:20 19.09.2017 | Футбол | Новости
100174089:roman

"Кельн" обжалует результат матча с "Боруссией"

Футбольный клуб "Кельн" намерен обжаловать результат матча четвертого тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией".

Об этом передает Kicker.

Руководство и тренерский штаб недовольны работой судьи Патрика Иттриха, который на счете 1:0 в пользу "шмелей" засчитал второй гол в их сторону, хотя до этого он дал сигнал свистка, в связи с чем матч должен был быть остановлен.

Судья сначала отменил гол, а затем воспользовался подсказкой видеорефери Феликса Брыха, который дал понять, что дортмундцы забили гол по правилам.

Однако вспомогательный судья не знал, что Иттрих уже дал свисток, что согласно правилам означает остановку поединка.

Благодаря этому "Кельн" имеет право обжаловать результат матча и потребовать переигровки.

Похожий случай состоялся в матче между "Мюнхеном 1860" и "Карлсруэ".

Как сообщалось в "УРА-Информ", дортмундцы сразятся в поединке против "Фрайбурга" в четвертом туре в рамках немецкого турнира Бундеслиги.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив