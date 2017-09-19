"Кельн" обжалует результат матча с "Боруссией"

Об этом передает Kicker.

Руководство и тренерский штаб недовольны работой судьи Патрика Иттриха, который на счете 1:0 в пользу "шмелей" засчитал второй гол в их сторону, хотя до этого он дал сигнал свистка, в связи с чем матч должен был быть остановлен.

Судья сначала отменил гол, а затем воспользовался подсказкой видеорефери Феликса Брыха, который дал понять, что дортмундцы забили гол по правилам.

Однако вспомогательный судья не знал, что Иттрих уже дал свисток, что согласно правилам означает остановку поединка.

Благодаря этому "Кельн" имеет право обжаловать результат матча и потребовать переигровки.

Похожий случай состоялся в матче между "Мюнхеном 1860" и "Карлсруэ".

Как сообщалось в "УРА-Информ", дортмундцы сразятся в поединке против "Фрайбурга" в четвертом туре в рамках немецкого турнира Бундеслиги.