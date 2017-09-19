Нойер вновь угодил на лечебную койку

Согласно информации ведомства, голкипер уже не в первый раз получает травму левой ноги. Врачи говорят, что нынешняя травма выведет вратаря из строя минимум на два месяца.

Травму он получил во время подготовки к матчу с немецким "Шальке" на тренировку. Футболист вынужден проходить множественные обследования.

Медики уверены, что даже после перелома Нойеру нужно будет несколько месяцев, чтобы "расходить" ногу. Таким образом, в воротах баварцев Нойера мы в ближайшее время не увидим.

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" со сломанной ногой.

Вернулся к игре голкипер только в начале летнего сезона, что существенно сказалось на результатах команды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Нойер пропустил игру с "Арсеналом" из-за перелома ноги.