Новые подробности матча "Динамо" - "Верес"

Матч между киевским "Динамо" и ровенским "Верес" в 10 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) состоится в субботу. Об этом передает официальный сайт "Вереса".
Согласно опубликованной на сайте информации, поединок пройдет при пустых трибунах из-за того, что "столичные" наказаны за поведение болельщиков во время матча "Динамо-Шахтер", где победили "горняки".
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины вынес такой приговор всего на один матч, следующие будут проходить при фанатах "сине-белых". "Динамо" подали протест на такой приговор, который удовлетворил комитет.
После всех сыгранных игр "бело-синие" идут лидерами в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 22 очка.
Однако "динамовцы" уступили в финале Суперкубка, а потому в этой игровом сезоне поддержка фанатов будет очень важна.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичной футбольный клуб "Динамо" на выезде не сумел обыграть португальскую "Маритиму".