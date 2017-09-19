05:00 19.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Новые подробности матча "Динамо" - "Верес"

Матч между киевским "Динамо" и ровенским "Верес" в 10 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) состоится в субботу. Об этом передает официальный сайт "Вереса".

Новые подробности матча

Согласно опубликованной на сайте информации, поединок пройдет при пустых трибунах из-за того, что "столичные" наказаны за поведение болельщиков во время матча "Динамо-Шахтер", где победили "горняки".

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины вынес такой приговор всего на один матч, следующие будут проходить при фанатах "сине-белых". "Динамо" подали протест на такой приговор, который удовлетворил комитет.

После всех сыгранных игр "бело-синие" идут лидерами в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 22 очка.

Однако "динамовцы" уступили в финале Суперкубка, а потому в этой игровом сезоне поддержка фанатов будет очень важна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичной футбольный клуб "Динамо" на выезде не сумел обыграть португальскую "Маритиму".


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