Брюссель может лишится права на проведение ЕВРО-2020

Согласно информации ведомства, организаторы строительства стадионов уже который месяц не могут получить разрешение на строительство и сертификат на экологию.

Генеральный секретарь Королевской бельгийской футбольной ассоциации Коэн де Брабандер подчеркнул, что окончательное решение об отмене мандата на проведение может принимать только комиссия УЕФА.

Заключительный список городов, которые будут принимать участников турнира станет известен в декабре.

Он отметил, что для получения разрешения потребуется от 60 до 150 дней.

Матчи пройдут на всех футбольных континентах.

По три матча группового этапа и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан).

Как сообщалось в "УРА-Информ", Федерации футбола Турции и Германии решили претендовать на проведение футбольного чемпионата Европы 2024 года.