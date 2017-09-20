Джанлуиджи Буффон может уйти на заслуженный отдых

Об этом передает AS.

Сообщается, что легендарный "Джи-Джи" отстоит за свою родную команду последние поединки в этом сезоне, а затем уйдет на "пенсию". Вместо него руководство клуба рассматривает кандидатуру голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, контракт которого с испанцами заканчивается в 2021 году.

Сумма отступных для голкипера 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Облак сыграл пять официальных матчей за "Атлетико", в которых пропустил три мяча. Предматчевая статистика сообщает, что вратарь пропускает в среднем менее одиного гола за матч. Этим летом "Ювентус" подписал польского вратаря Войцех Щенсны, но видимо на основную замену Буффону его не рассматривают.

Запасной вратарь туринцев Норберто Нето ушел в аренду в "Валенсию".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на сайте УЕФА появилось интервью главного тренера Ювентуса М. Аллегри, в котором он назвал голкипера своей команды лучшим игроком мира.