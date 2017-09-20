06:00 20.09.2017 | Футбол | Новости
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Джанлуиджи Буффон может уйти на заслуженный отдых

Туринский "Ювентус" готов ставить на ворота голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака вместо основного вратаря Джанлуиджи Буффона.

Джанлуиджи Буффон может уйти на заслуженный отдых

Об этом передает AS.

Сообщается, что легендарный "Джи-Джи" отстоит за свою родную команду последние поединки в этом сезоне, а затем уйдет на "пенсию". Вместо него руководство клуба рассматривает кандидатуру голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, контракт которого с испанцами заканчивается в 2021 году.

Сумма отступных для голкипера 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Облак сыграл пять официальных матчей за "Атлетико", в которых пропустил три мяча. Предматчевая статистика сообщает, что вратарь пропускает в среднем менее одиного гола за матч. Этим летом "Ювентус" подписал польского вратаря Войцех Щенсны, но видимо на основную замену Буффону его не рассматривают.

Запасной вратарь туринцев Норберто Нето ушел в аренду в "Валенсию".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на сайте УЕФА появилось интервью главного тренера Ювентуса М. Аллегри, в котором он назвал голкипера своей команды лучшим игроком мира.


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