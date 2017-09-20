ФИФА вновь подозревает "Челси" в нарушении правил

Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, ФИФА ведет расследование все возможных нарушений правил, которые регулируют трансферы новых футболистов.

К примеру, еще в 2007 году ФИФА провела аналогичное расследование по поводу перехода из "Ланса" Гаэля Какута. Известно, что в то время "Челси" запретили заявлять новичков в течение двух трансферных окон. Однако несмотря не это решение клуб все же выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

Кроме того, запрет на трансферы за нарушения при регистрации молодых игроков налагался на мадридский "Реал", каталонску "Барселону" и мадридский "Атлетико".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", подопечные Андрея Шевченко поднялись на три позиции в рейтинге сборных команд по версии Международной федерация футбола ФИФА).