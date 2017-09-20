Хацкевич признан лучшим тренером этого сезона

Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итоги девятого тура Украинской Премьер-лиги, в результате которого наставник киевского "Динамо" был признан лучшим тренером сезона.
Об этом передает официальный сайт ВОТФ.
Под руководством белорусского визави "бело-синие" смогли выбороть уже десятую "юбилейную" победу. В недавнем матче киевляне одолели дома "Олимпик" со счетом 2:1.
Это была пятая подряд победа киевлян во всех турнирах, а беспроигрышная серия достигла восемь матчей.
Тренер получил практически уверенную пятерку - 4,8 балла от тренерской коллегии.
Также "Динамо" поднялось в рейтинга из-за сокрушительного поражение луганской "Зари" в недавнем матче.
Стоит отметить, что "столичные" как никогда хорошо играют в присутствии фанатов и родного поля.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился информацией по поводу поведения своего подопечного Грамаша.