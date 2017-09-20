Сегодня стартуют матчи Кубка Украины

В поединке "Прикарпатье" из Ивано-Франковска дома будет принимать львовские "Карпаты".

Возрожденная ФК "Таврия" из Херсонской области в дерби сразится с "Зиркой". На данный момент подопечные Сергея Шевченко занимают седьмое место и имеют в активе 15 очков.

Ровенский "Верес" встретится с лидером группы "А" Второй лиги - "Агробизнесом".

ФК "Мариуполь" в 1/16 финала турнира сыграет с одной из сильнейших команд Первой лиги - "Колосом".

Расписание других матчей на сегодняшний день:

- "Демня" - "Львов" (Львов);

"Днепр-1" (Днепр) - "Горняк-Спорт";

"Жемчужина" (Одесса) - "Сталь" (Каменское);

"Авангард" (Краматорск) - "Ворскла" (Полтава);

"Гелиос" (Харьков) - "Десна" (Чернигов).

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская сборная существенно улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерация футбола (ФИФА).