Сегодня стартуют матчи Кубка Украины

Сегодня в 18:00 начнутся первые матчи в рамках третьей стадии Кубка Украины по футболу. Об этом передает официальный сайт соревнований.
В поединке "Прикарпатье" из Ивано-Франковска дома будет принимать львовские "Карпаты".
Возрожденная ФК "Таврия" из Херсонской области в дерби сразится с "Зиркой". На данный момент подопечные Сергея Шевченко занимают седьмое место и имеют в активе 15 очков.
Ровенский "Верес" встретится с лидером группы "А" Второй лиги - "Агробизнесом".
ФК "Мариуполь" в 1/16 финала турнира сыграет с одной из сильнейших команд Первой лиги - "Колосом".
Расписание других матчей на сегодняшний день:
- "Демня" - "Львов" (Львов);
"Днепр-1" (Днепр) - "Горняк-Спорт";
"Жемчужина" (Одесса) - "Сталь" (Каменское);
"Авангард" (Краматорск) - "Ворскла" (Полтава);
"Гелиос" (Харьков) - "Десна" (Чернигов).
Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская сборная существенно улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерация футбола (ФИФА).