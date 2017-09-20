09:20 20.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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У молодежки "Шахтера" появился новый тренер - ФОТО

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук будет тренировать молодых футбольных юниоров. Об этом передает официальный сайт клуба.

У молодежки

Шевчук уже успел пройти специальные тренерские курсы и теперь готов делиться опытом с молодыми ребятами.

Игрок искренне рад вернуться в родное лоно, особенно в своем новом амплуа наставника молодых "горняков".

Шевчук считает, что для получения успешных результатов команды необходима слаженная работа тренерского штаба и игроков команды. В ближайшее время футболист собирается изучить внутреннюю кухню состава "молодежки".

Вячеслав Шевчук провел в "Шахтере" 13 сезонов, за которые провел 239 матчей и забил 4 мяча, в составе "горняков" защитник завоевал 20 трофеев.

Ранее основной состав "донецких" смог завоевать первенство в Суперкубке Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, на которой донецкий Шахтер узнал своих оппонентов.


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