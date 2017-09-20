У молодежки "Шахтера" появился новый тренер - ФОТО

Шевчук уже успел пройти специальные тренерские курсы и теперь готов делиться опытом с молодыми ребятами.

Игрок искренне рад вернуться в родное лоно, особенно в своем новом амплуа наставника молодых "горняков".

Шевчук считает, что для получения успешных результатов команды необходима слаженная работа тренерского штаба и игроков команды. В ближайшее время футболист собирается изучить внутреннюю кухню состава "молодежки".

Вячеслав Шевчук провел в "Шахтере" 13 сезонов, за которые провел 239 матчей и забил 4 мяча, в составе "горняков" защитник завоевал 20 трофеев.

Ранее основной состав "донецких" смог завоевать первенство в Суперкубке Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, на которой донецкий Шахтер узнал своих оппонентов.