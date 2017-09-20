УЕФА меняют формат проведения ЛЕ и ЛЧ

Согласно информации сайта, по четыре команды будут проходить в основную сетку без отбора - Испания, Англия, Италия и Германия, по две Франция и Россия, по одной - Украина, Португалия, Бельгия и Турция.

Команды, занимающие 11-55 строки общего рейтинга команд будут соревноваться за выход в основную часть чемпионата. Таких путевок будет всего четыре.

Клубы, которые начинали квалификацию по два-три раунда, теперь стартовать и с первого.

Команда, которая выбывает из квалификации отныне сможет пройти отборочный этап на Лигу Европы, где будет всего восемь вакантных мест для участия в основной таблице турнира.

Победители Кубков первых 12 стран в рейтинге УЕФА, а также первая пятерка клубов чемпионатов попадает в групповой этап Лиги Европы напрямую.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник столичного "Динамо" Александр Хацкевич высказал несколько тезисов о том, с кем будут играть его подопечные в Лиге Европы (ЛЕ).