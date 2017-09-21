11:20 21.09.2017 | Футбол | Новости
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Бензема продолжит карьеру в "Реале"

Футбольный бомбардир Карим Бензема продлит свой контракт с "Реалом" в 2019 году. Об этом передает официальный сайт клуба.

Бензема продолжит карьеру в

По информации сайта, нападающий и руководство клуба договорились о продлении контракта до 2021 года.

Ранее Бензема выступал за французский "Лион". На его счету 371 официальный матч за мадридцев, 182 гола и 104 результативные передачи.

Футболист входит в сотню лучших игроков по версии УЕФА. Бензема неоднократно выступал за сборную страны.

Также руководство клуба продлит еще контракт с еще шестью игроками - Иско, Марко Асенсио, Карим Бензема, Марсело, Дани Карвахаль и Рафаэль Варан.

Главного тренера Зинадина Зидана также планируют снова видеть в "Реале".

Как сообщалось в "УРА-Информ", мадридский "Реал" в очередной раз обыграл "Барселону" во втором матче за Суперкубок Испании и стал десятикратным обладателем трофея.


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