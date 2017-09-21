01:00 21.09.2017 | Футбол | Новости
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"Фул-хаус" для Месси

В пятом туре испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" разгромила "Эйбар". Об этом передает официальный сайт клуба. 

Матч выдался насыщенный. На третьей минуте игры нападающий "Эйбара" не смог реализовать простой выход один на один. Затем "гости" словно поплыли в первом тайме.

На 19-й минуте защитник "Барселоны" Семеду заработал пенальти. А вот успешно его реализовал Лео.

Далее на 39-й минуте новичок "Барсы" Паулиньо забил свой второй гол за клуб.

Во втором тайме поле было полностью под контролем хозяев. Суарес добавил еще одно очко в табло испанцев. И все таки "Эйбар" смог закатить один гол за шиворот голкипера "Барселоны".

Но за такую дерзость из тут де наказал "маэстро" Месси, который показал отменный дриблинг и закатил дубль.

И последний гвоздь в гроб "Эйбара" заколотил все тот же Месси. Общий счет встречи - 6:1.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  "Барселона" объявила о продлении контракта с Месси.


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