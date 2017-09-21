"Фул-хаус" для Месси

Матч выдался насыщенный. На третьей минуте игры нападающий "Эйбара" не смог реализовать простой выход один на один. Затем "гости" словно поплыли в первом тайме.

На 19-й минуте защитник "Барселоны" Семеду заработал пенальти. А вот успешно его реализовал Лео.

Далее на 39-й минуте новичок "Барсы" Паулиньо забил свой второй гол за клуб.

Во втором тайме поле было полностью под контролем хозяев. Суарес добавил еще одно очко в табло испанцев. И все таки "Эйбар" смог закатить один гол за шиворот голкипера "Барселоны".

Но за такую дерзость из тут де наказал "маэстро" Месси, который показал отменный дриблинг и закатил дубль.

И последний гвоздь в гроб "Эйбара" заколотил все тот же Месси. Общий счет встречи - 6:1.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Барселона" объявила о продлении контракта с Месси.