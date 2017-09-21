Ярмоленко опять отметился в матче против "Гамбурга"

Матч закончился в "сухую" для хозяев - 3:0.

Отличной игрой снова порадовал Ярмоленко, который с навесной передачи закинул мяч в штрафную соперника, а там на добивании сработал Синдзи Кагава.

Футболист также пробил несколько хороших ударов, однако все пролетели выше перекладины. Вратарю "Гамбурга" не было когда "присесть" в течении двух таймов.

Второй гол не обошелся без украинского хав-бэка, который на дриблинге обвел защитников и обошел вратаря, однако довершить дело Ярмоленка решил коллега Обамеянг - счет 2:0.

До конца встречи "шмели" усилиями Пулишича установили окончательный счет 3: 0. В турнирной таблице дортмундцы остались первыми имея - 13 очков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский футболист Андрей Ярмоленко поведал немного о своих эмоциях после первого матча за немецкую "Боруссию".