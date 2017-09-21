В Мадриде состоится финал ЛЧ 2019 года

Согласно информации сайта, такое решение было принято Исполнительным комитетом структуры. Дата открытия первых игр назначена на - 1 июня 2019 года на месте стадиона "Олимпико".

А вот финальный поединок другого турнира - Леги Европы состоится в городе Баку. Это будет такой первый крупный турнир для Азербайджана. И стартуют игры на стадионе "Олимпийском" в конце мая месяца 29 числа.

Стамбул впервые примет матч за Суперкубок УЕФА. Матч победителей состоится 14 августа на не менее известном стадионе "Бешикташ". Новый стадион "Бешикташа" открылся 11 апреля 2016 года.

Киев также не остался в стороне и уже весной 2018 года на стадионе "Олимпийском" примет игры финала турнира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в рамках 30-го тура Лиги Пари-Матч луганская "Заря" в гостях выиграла у столичного "Динамо". Матч проходил на НСК "Олимпийский" и закончился со счетом 2:1.