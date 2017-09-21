"Золотой талант" этого месяца - Николай Матвиенко

По информации сайта, игрок является уроженцем Крыма и выпускником футбольной академии "Шахтера".

Защитник стабильно выступает в составе сборной Украины, показывая отличные результаты.

Голосование 115-ти экспертов определило его лучшим игроков, причем 86-ть из них выделили игрока в тройку лучших, а 46-ть специалистов позначили его первым номером.

Это позволило футболисту обойти лучшего игрока июля - Виктора Цыганкова (73 раза упоминался в тройках) и лучшего игрока марта, апреля и мая - Артема Беседина.

Однако по очкам Беседин остается в лидерах таблицы, опережая Матвиенко на 160 очков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", футбольный клуб "Карпаты" арендовал защитника "Шахтера" и молодежной сборной Украины Николая Матвиенко.