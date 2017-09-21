04:00 21.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100174233:roman

"Золотой талант" этого месяца - Николай Матвиенко

Лучшим футболистом этого месяца по версии "Золотого таланта" стал представитель "Ворсклы" Николай Матвиенко. Об этом передает официальный сайт "Золотого таланта".

По информации сайта, игрок является уроженцем Крыма и выпускником футбольной академии "Шахтера".

Защитник стабильно выступает в составе сборной Украины, показывая отличные результаты. 

Голосование 115-ти экспертов определило его лучшим игроков, причем 86-ть из них выделили игрока в тройку лучших, а 46-ть специалистов позначили его первым номером.

Это позволило футболисту обойти лучшего игрока июля - Виктора Цыганкова (73 раза упоминался в тройках) и лучшего игрока марта, апреля и мая - Артема Беседина.

Однако по очкам Беседин остается в лидерах таблицы, опережая Матвиенко на 160 очков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", футбольный клуб "Карпаты" арендовал защитника "Шахтера" и молодежной сборной Украины Николая Матвиенко.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив