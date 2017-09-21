06:00 21.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Зозуля выйдет на поле без "горчичников"

Комитет Королевской федерации футбола Испании признал положительным иск "Альбасете" и отменил желтую карточку Романа Зозули.

Зозуля выйдет на поле без

Об этом передает официальный сайт "Альбасете".

Нападающий заработал "желтый" штраф в матче против "Химнамтика". Во второй половине поединка Зозуля вошел в штрафную зону соперника и дриблингом "развел" несколько защитников и упал.

Судья "влепил" игроку желтую карточку за симуляцию, однако на видео-повторе видно, что контакта защитника с ногой украинского бомбардире небыло.

Комиссия оправдала Зозулю и в следующей игре он будет играть без штрафов.

Как отметил менеджер Зозули Владимир Кузьменко, назначенный пенальти мог бы изменить все в этом матче.

Общий итог встречи закончился со счетом - 3:1 в пользу "Химнастика", единственный гол забил Зозуля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский футболист Роман Зозуля более не является игроков испанского "Бэтиса" и переходит в состав "Альбасете".


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