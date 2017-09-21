Зозуля выйдет на поле без "горчичников"

Комитет Королевской федерации футбола Испании признал положительным иск "Альбасете" и отменил желтую карточку Романа Зозули.
Об этом передает официальный сайт "Альбасете".
Нападающий заработал "желтый" штраф в матче против "Химнамтика". Во второй половине поединка Зозуля вошел в штрафную зону соперника и дриблингом "развел" несколько защитников и упал.
Судья "влепил" игроку желтую карточку за симуляцию, однако на видео-повторе видно, что контакта защитника с ногой украинского бомбардире небыло.
Комиссия оправдала Зозулю и в следующей игре он будет играть без штрафов.
Как отметил менеджер Зозули Владимир Кузьменко, назначенный пенальти мог бы изменить все в этом матче.
Общий итог встречи закончился со счетом - 3:1 в пользу "Химнастика", единственный гол забил Зозуля.
Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский футболист Роман Зозуля более не является игроков испанского "Бэтиса" и переходит в состав "Альбасете".