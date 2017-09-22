08:54 22.09.2017 | Футбол | Новости
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Детали матча "Наполи" - "Лацио"

Состоялся поединок группы А между командами "Наполи" - "Лацио". Об этом передает официальный сайт неаполитанцев.

Детали матча

Хозяева поля смогли показать неплохой футбол в начале игры, когда Иммобиле передал пас на де Врея и тот успешно реализовал мяч. Счет - 1:0.

Первый тайм закончился взаимными прострелами в штангу ворот, но "римские" все же вели.

Во втором тайме "орлы" словно растерялись и с 54 минуты их штарфную площадку не покидали нападающие гостей. ЗабивалиКулибали, Кальехон и Мартинес.

Заключительную точку в матче поставил Жоржиньйо - счет 1:4 в пользу "Наполи".

"Лацио" не просто проиграли, но и делали это в меньшенстве, так как двое зашитников основы вынуждены были сесть на скамейку запасных из-за полученых травм.

В таблице чемпионата Италии на вершине со стопроцентными показателями в 15 очков оказались "Наполи" и "Ювентус".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с наставником итальянского "Наполи" Маурицио Сарри.


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