Детали матча "Наполи" - "Лацио"

Хозяева поля смогли показать неплохой футбол в начале игры, когда Иммобиле передал пас на де Врея и тот успешно реализовал мяч. Счет - 1:0.



Первый тайм закончился взаимными прострелами в штангу ворот, но "римские" все же вели.



Во втором тайме "орлы" словно растерялись и с 54 минуты их штарфную площадку не покидали нападающие гостей. ЗабивалиКулибали, Кальехон и Мартинес.



Заключительную точку в матче поставил Жоржиньйо - счет 1:4 в пользу "Наполи".



"Лацио" не просто проиграли, но и делали это в меньшенстве, так как двое зашитников основы вынуждены были сесть на скамейку запасных из-за полученых травм.



В таблице чемпионата Италии на вершине со стопроцентными показателями в 15 очков оказались "Наполи" и "Ювентус".



Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с наставником итальянского "Наполи" Маурицио Сарри.